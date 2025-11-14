Con armas de fuego en la mano: criminales asaltan en barbería de Chorrillos

En medio del estado de emergencia que se decretó en Lima y Callao hace más de tres semanas, las denuncias criminales continúan registrándose. Con armas de fuego en la mano, delincuentes irrumpieron en una barbería de Chorrillos y se llevaron las ganancias del día del negocio, así como, también las pertenencias de los clientes.

MOMENTOS DEL ACCIONAR CRIMINAL

Cámaras de seguridad del establecimiento captaron todos los movimientos de los hampones, quienes, a pesar de ser grabados, se apoderaron de todo lo que encontraron a su paso, especialmente tenían en la mira a uno de las personas que se encontraba cortándose el cabello.

De acuerdo a la información recogida por un equipo de 24 Horas Mediodía, los criminales tenían en la mira a uno de los clientes que estaba en el local, ya que, terminaron apoderándose de una camioneta.

Finalmente, los comerciantes y vecinos de Chorrillos revelaron que se encuentran abandonados, debido a que, los casos criminales en el distrito son constantes, por lo que, exigieron patrullajes cotidianos en las calles.