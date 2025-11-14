Crimen en el Morro Solar: delincuentes a bordo de motocicleta asesinan a hombre en su auto

A pesar de que el Gobierno de José Jerí anunció el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, los casos de inseguridad ciudadana continúan incrementándose en la capital. Esta vez, delincuentes que se trasladaban a bordo de una motocicleta terminó asesinando a un hombre que se encontraba junto a su pareja a pocos metros del Morro Solar en Chorrillos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a lo revelado por el vigilante del santuario de la Virgen del morro a las cámaras de 24 Horas Mediodía, los criminales exigieron a sus víctimas que les entregarán todas sus pertenencias, por lo que, al resistirse, usaron su arma de fuego. “Dijeron que era un asalto y se escucharon dos disparos”.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recabar las pruebas necesarias para iniciar las investigaciones del hecho, y encontraron en el lugar del crimen, más de 10 proyectiles, los cuales habrían sido dirigidos a su víctima.

Finalmente, los visitantes al Morro Solar hicieron un llamado a las autoridades de Chorrillos para que puedan desplegar efectivos de la PNP durante todo el día, ya que, cada vez que visitan la zona, tienen miedo de ser blancos de los asaltantes.