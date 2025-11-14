Generación Z y transportistas marcharán este viernes hacia el Congreso

Una nueva movilización ha sido anunciada para este viernes 14 de noviembre en el Cercado de Lima, impulsada por colectivos de la Generación Z junto a la Alianza Nacional de Transportistas, integrada principalmente por taxistas, mototaxistas y conductores de servicio colectivo. Sus voceros precisaron que la jornada comenzará a las 5:00 p.m., con concentraciones simultáneas en la Plaza San Martín y la Plaza Dos de Mayo, así como preconcentraciones en los conos de la ciudad. Subrayaron que no se trata de un paro y que las actividades laborales del sector transporte continuarán durante el día.

Voceros rechazan actos de violencia y reafirman carácter pacífico

Los organizadores insistieron en que la convocatoria es una “jornada de lucha” de carácter pacífico. Señalaron que se deslindará de cualquier persona que intente realizar actos violentos durante la marcha y que, de ser necesario, se alejarán de tales grupos para evitar enfrentamientos o la imputación de responsabilidades a los manifestantes. En su pronunciamiento, remarcaron su rechazo al actual gobierno y la necesidad de protestar “en defensa de la vida”.

En paralelo, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, alertó sobre información recibida por el Parlamento respecto a posibles desmanes contra instituciones públicas, privadas y contra la propia Policía Nacional del Perú, tal como —recordó— ocurrió en movilizaciones anteriores. Por ello, expresó el respaldo total del Legislativo a la PNP e indicó que los agentes deberán intervenir con firmeza frente a cualquier agresión. Reafirmó, además, que las manifestaciones pacíficas no son objeto de represión.

Frente al anuncio de la marcha, el Ministerio de Educación dispuso que este viernes las clases en colegios públicos se realicen de manera remota. La medida también alcanza a instituciones privadas, que deberán adoptar las acciones necesarias según su propia organización. Varias universidades, a su vez, confirmaron que modificarán su programación académica para ofrecer clases virtuales durante la jornada. Los transportistas, por su parte, reiteraron que solo participarán en la movilización por la tarde, una vez concluida su jornada de trabajo.