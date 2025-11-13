Encuentran cadáver en vehículo abandonado en Surco

Un hallazgo macabro sorprendió a vecinos y trabajadores en la cuadra 26 de la avenida Alejandro Velasco Astete en el distrito Santiago de Surco. Esta tarde, personal policial y de criminalística confirmó el descubrimiento del cadáver de un hombre dentro de un automóvil que se encontraba estacionado desde hace varios días. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Investigaciones en curso para determinar identidad y causas del deceso

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo había sido ingresado al distrito la madrugada del martes 11. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran que alrededor de las 4:40 a.m. el automóvil se estacionó, y minutos después el ocupante descendió brevemente para dejar algunos objetos junto a la vía antes de regresar al asiento del copiloto. El cuerpo fue hallado recién el día 13, cuando trabajadores de un establecimiento cercano percibieron un fuerte olor y alertaron a las autoridades.

La matrícula del vehículo, IO 3320, corresponde a Walter Rivera Paredes, de 52 años, un comerciante de autos. Sin embargo, aún no se confirma si el fallecido es el propietario del vehículo o una tercera persona. Personal policial realiza las diligencias forenses correspondientes, incluyendo el levantamiento de huellas digitales, para esclarecer la identidad y circunstancias del deceso.

Vecinos indicaron que durante los días posteriores no se observó acercamiento de otras personas al automóvil, lo que sugiere que el fallecimiento pudo haber ocurrido el mismo día de su llegada. Autoridades esperan la llegada del fiscal y del médico legista para iniciar la investigación formal y determinar la causa exacta de la muerte.