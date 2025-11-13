Dirigentes de Puno advierten protestas si José Jerí incluye la región en su gira

El recorrido nacional que viene realizando el presidente encargado José Jerí ha generado tensiones en la región Puno, donde diversos representantes locales anticiparon que una eventual visita del mandatario sería recibida con rechazo. Para varios dirigentes, Jerí representa una continuidad del gobierno previo, lo que mantiene una fuerte distancia política con sectores del sur del país.

Tensiones en el sur ante una eventual visita presidencial

El analista político Iván García explicó que la desconfianza hacia el Poder Ejecutivo se mantiene vigente en Puno, una zona históricamente crítica de Lima y de la dirigencia nacional. Según García, el Gobierno deberá evaluar con cautela si incluye a la región en su agenda, considerando el clima social adverso y los posibles costos políticos que podrían derivarse de un recibimiento hostil.

Entre las voces más duras apareció la de César Tito Rojas, dirigente del sindicato magisterial Fenatep —organización fundada por Pedro Castillo— y quien en el pasado integró el Movadef. Tito advirtió que, de confirmarse el viaje presidencial, grupos locales se movilizarán para expresar su rechazo y protestar contra la llegada de José Jerí.

García añadió que, de concretarse la visita, el jefe de Estado podría enfrentar escenarios de abucheos y agresiones similares a los que vivió recientemente el precandidato de Avanza País, Phillip Butters, durante su paso por la región. Sostuvo que, en este contexto, el Gobierno debe medir cuidadosamente los riesgos antes de tomar una decisión definitiva.