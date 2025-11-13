Caso de paciente burlada en hospital Negreiros revela crisis cotidiana en hospitales de EsSalud

En el hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud, en el Callao, un incidente expuso nuevamente las deficiencias en la atención que enfrentan miles de asegurados. Una adulta mayor buscó orientación ante la ausencia de su médico tratante, pero al acudir a la Oficina de Atención al Asegurado recibió una respuesta burlona por parte de un trabajador, hecho que generó indignación pública.

EsSalud inicia acciones y asegura investigación interna

Tras difundirse el caso, el empleado identificado como Teófilo Lorenzo ofreció disculpas públicas, señalando incluso que su propia madre depende del Seguro Social. Mientras tanto, EsSalud informó mediante un comunicado que ya se han iniciado procesos disciplinarios para determinar responsabilidades, aunque evitó pronunciarse sobre el motivo por el cual el médico asignado no estuvo presente ese día.

Al acudir al hospital para recoger el testimonio de los usuarios, la mayoría expresó su molestia por la escasez de médicos y la limitada disponibilidad de medicamentos, problemas que, aseguran, se repiten con frecuencia y afectan directamente sus tratamientos y controles médicos.

Según los propios asegurados, lo ocurrido solo evidencia una parte de las dificultades que enfrentan a diario dentro de la institución, donde la falta de personal y los retrasos en la atención continúan siendo una preocupación constante para quienes dependen del sistema público de salud.