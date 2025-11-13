Capturan a presuntos miembros de “Los Esbirros Sureños” en Villa María del Triunfo

La Policía Nacional del Perú logró desarticular a la presunta organización criminal conocida como Los Trujillanos o Los Esbirros Sureños tras una operación de inteligencia que permitió identificar su modo de operar, vigilar sus desplazamientos y confirmar su participación en múltiples ataques contra transportistas en Villa María del Triunfo. La intervención se produjo luego de semanas de seguimiento efectuado por agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y la División de Investigación de Secuestros (DIVISE), quienes cruzaron información de distintas unidades especializadas hasta dar con los implicados.

Chats amenazantes y seguimiento a transportistas — Subtítulo SEO

Las investigaciones revelaron que el grupo delictivo enviaba mensajes directos y comunicados intimidantes a conductores de transporte público e informal de la zona, llegando incluso a comentar o cuestionar las fotografías que ellos publicaban en sus estados de WhatsApp. Este comportamiento, según los agentes, buscaba generar miedo constante en sus víctimas y presionarlas para realizar pagos extorsivos.

Una cámara de seguridad fue clave para reforzar las pesquisas: en ella se observa a uno de los sospechosos huyendo tras el ataque ocurrido el 9 de noviembre contra un bus de la empresa conocida como El Moradito – Los Milagros del Señor de Pachacamilla, que cubre la ruta 1263. El atentado desencadenó temor entre los afectados y reforzó las labores de inteligencia que ya se desarrollaban en la zona.

Durante el operativo, los agentes identificaron a alias Tito como supuesto líder, quien habría coordinado cobros extorsivos a colectiveros informales instalados cerca del mercado La P, en VMT. Junto a él fueron detenidos alias Popeye, alias Caña y alias Patty, todos actualmente bajo custodia en la sede de la Dirincri mientras continúan las diligencias correspondientes.