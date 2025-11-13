Quema su miniván para que no termine en depósito: debía más de un millón de soles en papeletas

En un operativo realizado por el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) con miembros de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en las calles de San Borja, el conductor de una miniván decidió quemar su unidad, debido a la deuda de más de S/1 millón que tenía por concepto de multas.

Cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto en el que compañeros del encargado del vehículo aprovecharon la detención de la grúa, para romper las ventanas y golpear a los agentes de la ATU.

Desde la entidad, saludaron el accionar de los efectivos de la PNP por haber salvaguardado la integridad de los trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano y ciudadanos, ya que, la miniván invadió la ciclovía.

NO CONTABA CON DOCUMENTACIÓN

Previo a los hechos del incendio, personal de fiscalización decidió intervenir a la unidad, y se dieron con la sorpresa que el vehículo no contaba con ningún tipo de documentación como el Soat, permiso para realizar el servicio de taxi, y el chofer no tenía brevete.