San Luis: Incautan más de un millón de soles en autopartes tras operativo en San Jacinto

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un mega operativo donde incautaron gran cantidad de autopartes en el mercado informal conocido como "San Jacinto", en el distrito de San Luis.

Las cámaras de Panamericana Televisión lograron captar la gran cantidad de capots, puertas, parachoques y espejos retrovisores, entre otros, que fueron incautados por los agentes del orden como parte de las diligencias.

Incluso, se pudo apreciar que varias de las viviendas aledañas tenían almacenados en sus techos otras autopartes de dudosa procedencia que terminan llegando a la zona conocida como la Calle Los Aros.

MÁS DE 2 MIL AUTOPARTES

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el general PNP, Manuel Vidarte, señaló que son más de 2 mil autopartes las que fueron incautadas durante el operativo valorizados en un millón de soles. Asimismo, se confirmó la detención de una persona.