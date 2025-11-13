Liberan a conductores que atropellaron a joven en SJL: familia pide justicia

Tras conocerse el choque entre dos vehículos en el Jr. Ayar Manco y Tahuantinsuyo de San Juan de Lurigancho (SJL) el último lunes, que dejó como saldo a una joven artista de 33 años en UCI producto a los impactos. Se conoció que los conductores implicados en la colisión fueron liberados

Desde los exteriores de la comisaría de Zárate, la hermana de Osmery Huamán lamentó la decisión de las autoridades de justicia por la decisión favorable en beneficio de Ángel Eduardo Gonzáles, de nacionalidad venezolana, y Edwin Quispe Alburqueque.

NO FUERON ESCUCHADOS POR LAS ENTIDADES DE JUSTICIA

La defensa legal de la familia de la joven artista compartió su disconformidad por el veredicto, asegurando que en todo momento exigieron la detención por un mayor plazo contra los implicados en la colisión.

“Hemos solicitado que la fiscal formule un mandato de detención judicial en flagrancia. Parece que la fiscal ha confundido, ha pensado que es un mandato de detención que hemos pedido, y ha hecho caso omiso”, manifestó.

Finalmente, la hermana de Osmery Huamán reveló que el estado de salud de su familiar es crítico, por lo que, continuará recibiendo supervisión en el hospital Hipólito Unanue. Además, pidió ayuda para costear los gastos que se viene registrando.