Policía decomisa mil kilos de marihuana ocultos en una furgoneta en Lima

En un operativo desarrollado por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, agentes incautaron cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en una furgoneta intervenida a la altura del peaje de la avenida de Evitamiento, en Lima. El hallazgo se produjo tras una revisión minuciosa del vehículo, donde se descubrieron falsas paredes utilizadas para ocultar los paquetes de droga.

Operativo policial en el peaje de la avenida de Habitación termina con tres detenidos y la intervención del ministro del Interior, Vicente Tiburcio

Durante la intervención fueron detenidos tres ciudadanos peruanos, entre ellos el conductor, su copiloto y otro ocupante que se encontraba en la parte posterior del vehículo. Los agentes del área de criminalística realizaron las pruebas de campo correspondientes, confirmando que el contenido de los paquetes era marihuana. Cada envoltorio presentaba símbolos y figuras distintas —como un caballo, un pulpo y el Cristo Redentor— que podrían estar vinculados a diferentes redes del narcotráfico.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó hasta el lugar junto al general Óscar Arriola y el general Santos, supervisando personalmente la diligencia y el retiro de los paquetes. La Policía no descarta que esta carga ilícita estuviera destinada a ser distribuida dentro o fuera del país, por lo que ya se inició una investigación para determinar el origen y destino de la droga, así como los nexos de los detenidos con posibles organizaciones criminales.

Según fuentes policiales, la furgoneta no transportaba ningún tipo de mercadería legal, lo que facilitó el camuflaje de la droga en compartimentos secretos. El cargamento fue trasladado a la sede de la Dirandro para su pesaje y análisis final, mientras continúan las pesquisas para identificar a los responsables detrás de este intento de traslado masivo de estupefacientes en la capital.