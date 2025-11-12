“Los Gallegos del hampa” rendían culto a un criminal muerto: la historia detrás del altar del terror

La Policía Nacional del Perú desarticuló en el distrito de Independencia una peligrosa banda criminal conocida como “Los Gallegos del hampa”, integrada por cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana. Durante el operativo, los agentes hallaron un verdadero arsenal compuesto por armas, cacerinas, drogas, máscaras y hasta un altar dedicado al fallecido delincuente Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”, considerado por los detenidos como una especie de guía dentro del mundo delictivo.

Una facción que rinde culto al crimen

Según la investigación policial, los intervenidos formaban parte de una estructura violenta vinculada a remanentes de organizaciones transnacionales. En su refugio, los agentes encontraron retratos y símbolos alusivos a “Maldito Cris”, quien fue abatido por la Policía en 2023 tras asesinar a un sereno en Surco. Los efectivos explicaron que, antes de salir a delinquir, los integrantes del grupo solían realizar rituales en honor a este criminal, al que consideraban un “mentor del hampa”.

Los capturados fueron identificados como Wilber Zukeiber T. (25), Royber Alejandro (20), Jeiverson Alejandro (21), Luis José (27) y Keiber José (25). En sus cuerpos se hallaron tatuajes con las siglas PHS, que significan “Puros Hermanos Sicarios”, distintivo usado por miembros de organizaciones que operaron anteriormente en el Callao y que habrían sido contratados como brazo armado de redes criminales más grandes.

El comandante Rivadeneira, de la Policía Nacional, señaló que este grupo representa una nueva facción derivada de las bandas extranjeras desarticuladas en años recientes. Su estructura jerárquica y su arsenal indicarían que planeaban retomar el control de ciertas zonas del norte de Lima. Con este operativo, las autoridades confían en haber frenado una posible expansión delictiva en el distrito.