¡Indignación en Hospital Negreiros! Trabajador de EsSalud se burla de asegurada

Un video difundido en redes sociales ha generado gran indignación por el comportamiento de un trabajador de EsSalud en el hospital Luis Negreiros Vega, ubicado en el Callao. Las imágenes muestran el momento en que el empleado se burla y responde de forma irrespetuosa a una asegurada que reclamaba por la falta de atención médica y el trato indigno hacia adultos mayores.

Según el testimonio de la mujer, esperó varias horas sin ser atendida a pesar de tener una cita programada. Al acudir al módulo de informes para pedir explicaciones, el trabajador le indicó que “no era su trabajo” brindar información sobre la ausencia de los médicos. Cuando notó que estaba siendo grabado, hizo gestos y sonidos de burla, provocando el malestar de otros pacientes que también aguardaban atención.

En el video, la paciente le exige respeto y empatía al funcionario: “Hay adultos mayores, señor. Por lo menos tenga la amabilidad de acercarse y hablarles. Están esperando desde hace horas”, se le escucha decir mientras el personal de seguridad intenta impedir la grabación. Finalmente, el trabajador la deriva al libro de reclamaciones, negándose a ofrecer una solución inmediata.

ESSALUD SE PRONUNCIA

Frente a la polémica, EsSalud emitió un comunicado en el que rechazó la conducta del servidor público e informó que se ha dispuesto una investigación disciplinaria para identificarlo y determinar las sanciones correspondientes. Asimismo, la institución reiteró su compromiso de garantizar un trato digno y humano a todos los asegurados, especialmente a los adultos mayores.