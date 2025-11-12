Plaza Mayor de Lima: proyecto busca fusionar historia y modernidad en el corazón de la capital

La recuperación del Centro Histórico de Lima continúa generando debate. El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico (Prolima) ha planteado una ambiciosa propuesta para devolverle a la Plaza Mayor su apariencia del siglo XIX, una iniciativa que busca resaltar el valor patrimonial de uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Expertos divididos sobre el proyecto de restauración

El historiador José Chaupis, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, saludó la intención de revivir el diseño decimonónico de la plaza por su relevancia histórica. Afirmó que esta propuesta permitiría comprender mejor la evolución urbana de Lima, marcada por transformaciones derivadas del crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico.

Sin embargo, no todos coinciden con esta visión. Patricia Díaz, presidenta de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos del Perú, advirtió que un cambio de tal magnitud podría no ser prioritario frente a otras necesidades urbanas más urgentes en el Centro de Lima. En su opinión, los esfuerzos deberían concentrarse en proyectos que mejoren la habitabilidad y preservación integral de la zona.

Como parte del plan, Prolima plantea ampliar el área del Damero de Pizarro de 11 mil a 19 mil metros cuadrados, con una inversión estimada de 31 millones de soles. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de validación técnica y en proceso de socialización con la ciudadanía a través de sus canales oficiales.