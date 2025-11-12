24 Horas Edición Central

12/11/2025

Jesús María: delincuentes asaltan a pareja en la puerta de su edificio

Los ladrones interceptaron a las víctimas cuando intentaban ingresar a su vivienda. Vecinos realizaron un plantón para exigir mayor presencia policial.



La delincuencia no da tregua en la capital. En Jesús María, una cámara de seguridad registró el preciso momento en que dos delincuentes encapuchados asaltaron a una pareja que se disponía a ingresar a un edificio multifamiliar. Los criminales llegaron a bordo de una camioneta de alta gama y aprovecharon que las víctimas abrían la reja de la puerta para interceptarlas.

Bajo amenazas y gritos, los sujetos las obligaron a entregar todas sus pertenencias, entre ellas celulares, billeteras y objetos personales. Asustados, los agraviados no opusieron resistencia. Una vez con el botín, los delincuentes regresaron rápidamente al vehículo y fugaron con rumbo desconocido, dejando a la pareja en estado de shock.

Tras el violento asalto, los vecinos del edificio organizaron un plantón de protesta para exigir a las autoridades del distrito mayor seguridad y presencia policial. Con pancartas y carteles, denunciaron que la zona se ha vuelto peligrosa y que los patrullajes del Serenazgo son escasos, especialmente durante la noche.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los residentes del edifico multifamiliar esperan que la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Jesús María refuercen el patrullaje en la zona, así como la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, a fin de prevenir nuevos robos y garantizar la tranquilidad de las familias que viven en el sector.


Temas Relacionados: AsaltoCámaras De SeguridadCriminalidadDelincuenciaInseguridad CiudadanaJesús María

También te puede interesar:

BANNER