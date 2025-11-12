Elecciones 2026: JNE advierte riesgo en proceso por un déficit cercano a los 500 millones de soles

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el proceso electoral de 2026 enfrenta un serio riesgo debido a la falta de recursos económicos. Según precisó, el organismo aún no dispone del presupuesto suficiente para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales y regionales, estimando un déficit cercano a los 500 millones de soles que podría comprometer la organización de los comicios.

Preocupación por seguridad y logística electoral

Durante su diálogo con la prensa, Burneo expresó también su preocupación por el contexto de inseguridad que vive el país, marcado por el aumento de casos de extorsión y sicariato. En ese sentido, no descartó que los candidatos a la Presidencia deban portar chalecos antibalas durante sus actividades proselitistas, una medida que, aunque drástica, buscaría preservar su integridad física frente al crimen organizado.

El titular del ente electoral remarcó que las próximas elecciones representarán un gran desafío para las instituciones del sistema democrático, no solo por el escenario de violencia, sino también por la participación de 39 aspirantes a la Presidencia, lo que exigirá un trabajo técnico intenso en la planificación de debates y fiscalización de candidaturas.

Burneo hizo un llamado a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad en la conformación de sus fórmulas presidenciales, recordando que deben incluir candidatos idóneos y sin impedimentos legales. En esa línea, recordó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó recientemente la inscripción del expresidente Martín Vizcarra en la plancha del partido Perú Primero, un precedente que evidencia la importancia del cumplimiento estricto de las normas electorales.