Congreso impulsa ampliación de arresto hasta 15 días por delitos de sicariato y extorsión

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone ampliar de 48 horas a 15 días el plazo de detención para las personas involucradas en delitos de sicariato y extorsión. La medida busca fortalecer las investigaciones policiales y fiscales frente al incremento de estas modalidades delictivas en distintas regiones del país.

Mayor plazo para reforzar las investigaciones policiales

El presidente de la comisión, Arturo Alegría, explicó que esta modificación permitirá a las autoridades disponer de un tiempo más amplio para recopilar pruebas, identificar redes criminales y sustentar los casos antes de ponerlos a disposición del Poder Judicial. Según indicó, la ampliación del plazo busca beneficiar a los ciudadanos honestos, otorgando herramientas más eficaces al Estado para combatir el crimen organizado.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, coronel Víctor Revoredo Farfán, consideró que la norma representa un avance importante en la lucha contra las extorsiones, al facilitar el trabajo conjunto entre la Policía y el Ministerio Público para desarticular bandas que operan desde los penales o en las calles.

Sin embargo, algunos legisladores expresaron dudas sobre la viabilidad de la medida, al señalar que muchas comisarías y divisiones policiales no cuentan con la infraestructura adecuada para mantener detenidos por períodos prolongados. Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá ser evaluado por la Junta de Portavoces y posteriormente debatido en el Pleno del Congreso, donde se decidirá su aprobación final.