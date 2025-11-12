El Agustino: Fiscalía investiga ataque a policía como “tentativa de homicidio”

Tras varias horas de seguimiento y trabajo de inteligencia, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte lograron capturar en el asentamiento humano Integración, en Chorrillos, al ciudadano venezolano Jeison Adrián Flores Piña, alias “Pito”, presunto responsable de haber disparado contra el suboficial de tercera Kay Franco Villata, miembro del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

De acuerdo con imágenes registradas por la Policía, al verse acorralado, el sujeto decidió saltar desde el tercer piso de una vivienda para escapar, cayendo sobre una cama donde dormía una bebé de un año. “Lo único que le quedó fue lanzarse del tercer piso, pero cayó en una cama en la que estaba una menor. Felizmente no le causó daño”, relató el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte.

Flores Piña resultó con fracturas múltiples producto de la caída y fue auxiliado por los agentes. Durante el registro de su vivienda se hallaron 19 proyectiles y el casco que habría utilizado durante el ataque, evidencias que lo vinculan con el atentado. Según el parte policial, el detenido ya reconoció su participación en los hechos y confesó haber vendido el celular del efectivo pocas horas después del ataque.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El coronel Roger Cano precisó que el móvil aún es materia de investigación. “Al inicio se pensó en un robo, pero la Fiscalía evalúa el caso como tentativa de homicidio”, indicó. Por su parte, el suboficial Kay Franco Villata continúa recuperándose de una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida, mientras la Policía amplía las diligencias para identificar a otros posibles implicados en la emboscada.