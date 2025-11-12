Madre de “El Monstruo” será trasladada a penal para cumplir prisión preventiva

Tras una serie de controversias judiciales, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo y cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”. La medida fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Norte, luego de que se revocara el arresto domiciliario que inicialmente se le había otorgado.

Como se recuerda, la artesana Hernández había logrado el beneficio de arresto domiciliario argumentando padecer una discapacidad severa, sustentada en un diagnóstico médico. Sin embargo, la apelación presentada por el fiscal Leonardo Guffanti y respaldada por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste logró demostrar que no existían registros clínicos que acreditaran dicha condición. La Dirección Regional de Salud de Ica confirmó que la investigada no tiene antecedentes médicos ni atenciones recientes que sustenten su supuesto cuadro de salud.

Durante la audiencia, el juez Alcides Ramírez Cubas señaló que la resolución anterior presentaba “vicios en su fundamentación”, y que Hernández no contaba con arraigo laboral ni domiciliario. Además, el Ministerio Público presentó elementos que vinculan a la mujer con el movimiento de más de 89 mil soles recibidos de la red criminal liderada por su hijo, lo que reforzó la hipótesis fiscal de su participación activa en la organización.

SERÁ TRASLADADA A PENAL

De esta manera, el tribunal declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Martina Hernández, quien permanecerá bajo custodia mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determina el penal donde cumplirá la medida. “No es justo que por ser madre deba estar aquí, mi historial dentro y fuera del país es limpio”, dijo la acusada durante la audiencia, sin lograr convencer al magistrado.