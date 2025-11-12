Autoridades supervisan daños tras derrumbe en comisaría de El Agustino

El derrumbe de un muro de contención contiguo a la comisaría San Pedro, en el distrito de El Agustino, ocasionó el colapso parcial del techo del segundo piso del recinto policial. El área más afectada corresponde al almacén donde se guardaban pertenencias y casilleros de los cerca de 40 agentes que laboran en dicha dependencia. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero los daños materiales han sido significativos.

Autoridades inspeccionan daños y condiciones precarias

Durante la mañana, representantes del municipio, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República acudieron a verificar los daños estructurales. Poco antes del mediodía, un volquete llegó al lugar para retirar los escombros del área afectada. La inspección permitió constatar que la comisaría presenta múltiples deficiencias en sus servicios básicos: el suministro de agua es limitado y solo se dispone de unas cinco horas al día para llenar los tanques, una situación que comparten con los vecinos de la zona.

Según el último informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio Público, publicado en 2022, únicamente el 30% de las 1,323 comisarías básicas del país cuentan con infraestructura en buen estado. Desde entonces, el reporte no ha sido actualizado, lo que impide conocer el panorama actual de las dependencias policiales a nivel nacional.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento sobre los daños ocurridos ni sobre las acciones que adoptará para garantizar la seguridad de los efectivos policiales y el adecuado funcionamiento de la comisaría San Pedro del Agustino.