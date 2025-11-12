Callao: cámara capta momento exacto de asesinato de conductor de combi

La Municipalidad del Callao difundió imágenes de las cámaras de seguridad que revelan la participación de dos personas en el asesinato de un conductor de combi la madrugada del martes. El hecho ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, cuando la víctima, identificada como Edgard Alexander Vargas Solís, de 47 años, fue atacada a balazos en plena ruta.

De acuerdo con las grabaciones analizadas por la Central de Análisis de la Información del municipio, una mujer llegó primero al lugar y habría actuado como cómplice para hacer que la combi se detuviera. Minutos después, un segundo sospechoso, vestido completamente de negro, se acercó por detrás y disparó contra el conductor, causándole la muerte casi de inmediato.

Tras el ataque, ambos sospechosos escaparon a pie por la misma avenida, dejando gravemente herido al chofer, quien no logró sobrevivir. El vocero de la Municipalidad del Callao, César Castillo, informó que el material audiovisual ha sido entregado a la Policía Nacional, que ya se encuentra investigando el caso para lograr la identificación y captura de los responsables.

BUSCAN A IMPLICADOS

Castillo destacó además que la Oficina de Análisis de la Información del Callao ha sido clave para esclarecer hechos delictivos en la provincia. Según indicó, este equipo conformado por expolicías y especialistas en investigación ha colaborado en la resolución de más de 30 casos, incluidos nueve relacionados con sicariato, aportando pruebas valiosas para la Policía Nacional.