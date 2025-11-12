Caen extorsionadores 'Los Deza del Cono Norte' que amenazaban con matar a mototaxistas en Los Olivos

Agentes de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos integrantes de la banda criminal “Los DEZA del Cono Norte”, quienes venían exigiendo sumas de dinero a empresas de mototaxis y negocios del sector bajo amenazas de muerte. Los sujetos fueron detenidos cuando recibían un pago de 3 500 soles producto de una extorsión a la empresa de transportes “Virgen del Rosario”, ubicada en el distrito de Los Olivos.

Delincuentes exigían pagos bajo amenazas de muerte a transportistas y comerciantes del norte de Lima

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma semiautomática que los delincuentes usaban para intimidar a sus víctimas. Las investigaciones señalan que los detenidos enviaban videos mostrando el arma y mensajes amenazantes, en los que exigían el pago inmediato del dinero solicitado para evitar represalias contra los conductores o dueños de negocios. Uno de los mensajes decía: “Ya pe viejo, nos vemos en la tarde, no quiero fallas por favor”.

Los capturados fueron identificados como Fabián Omar Tananta Rivas, alias “Pato”, y Marquiño Champac Tasayco, alias “Perro”, ambos de 23 años. La policía los ubicó gracias a labores de inteligencia y seguimientos fotográficos realizados en el mercado Los Productores, lugar donde también extorsionaban a comerciantes. Allí tomaban fotografías de los locales para presionar a sus víctimas y forzar el pago de cupos.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División Antiextorsiones, informó que la intervención representa uno de los primeros resultados importantes desde la creación de esta nueva unidad especializada. Los dos implicados fueron trasladados a la sede de la Dirincri en la avenida España, donde afrontan cargos por el delito de extorsión agravada.