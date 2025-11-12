Joven artista en UCI tras choque entre dos vehículos en SJL: choferes estarán detenidos por 72 horas

El último lunes en horas de la noche un choque entre dos vehículos en los Jr. Ayar Manco y Tahuantinsuyo en San Juan de Lurigancho (SJL) dejó como saldó a una joven artista de 33 años resultó herida por lo que tuvo que ser conducida de inmediato al hospital Hipólito Unanue, nosocomio donde fue internada en UCI producto a los golpes.

Tras este hecho, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ordenaron que los conductores de la unidad que provocaron la colisión en agravio de la cantante folclórica, permanezcan detenidos por 72 horas, mientras se investiga el caso.

CRITICA ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA

En conversación con 24 Horas Mediodía, el hermano de la víctima criticó la decisión de las autoridades del Ministerio Público para no solicitar prisión preventiva contra Ángel Eduardo Gonzáles, de nacionalidad venezolana, y Edwin Quispe Alburqueque, a pesar de que las imágenes de las cámaras de seguridad de SJL captaron los instantes de la colisión.

“Me sorprende que la fiscal al ver los videos no pide la prisión preventiva a los detenidos. Los videos explican que mi hermana estaba en la vereda, y de la nada, vienen los dos carros y la impactan a una gran velocidad”, declaró.

Finalmente, los vecinos del distrito hicieron un llamado a las autoridades del distrito para que puedan desplegar agentes de tránsito en la zona o coloquen señaléticas, ya que, los choques son constantes en la zona.