El Agustino: adulto mayor muere atropellado por bus de transporte público

Una tragedia se registró en el distrito de El Agustino, donde un hombre de aproximadamente 87 años perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte público perteneciente a la línea 50. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la víctima había descendido segundos antes de la unidad cuando el conductor arrancó, arrollándolo de manera violenta.

Testigos del hecho corrieron a socorrer al adulto mayor y lograron trasladarlo a un centro de salud cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre llegó sin signos vitales. Lo indignante, según denunciaron los vecinos, fue que el chofer del bus no se detuvo a auxiliarlo y continuó su ruta con total indiferencia.

Los residentes del lugar, consternados por lo ocurrido, detuvieron a otro bus de la misma línea para intentar identificar al responsable del atropello y exigir justicia. Muchos manifestaron su preocupación por la imprudencia de algunos conductores que circulan a gran velocidad por la zona.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger las grabaciones de las cámaras de seguridad que permitirán identificar plenamente al conductor responsable. En tanto, los familiares de la víctima piden que el caso no quede impune y se sancione con todo el peso de la ley al responsable del trágico hecho.