Los Olivos: policía resulta herido al frustrar asalto a inmobiliaria

Un intento de asalto se registró en una inmobiliaria de Los Olivos, donde dos delincuentes fingieron estar delicados de salud y utilizaron una silla de ruedas para no despertar sospechas. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los sujetos ingresaron al establecimiento y, una vez dentro, sacaron armas de fuego para intentar cometer el atraco.

Sin embargo, un policía vestido de civil que se encontraba en el lugar reaccionó de manera oportuna y se enfrentó a balazos con los asaltantes, logrando frustrar el atraco. Durante el intercambio de disparos, el agente resultó herido, pero antes de salir a pedir ayuda a sus colegas tuvo la valentía de encerrar a los criminales dentro del local para evitar su fuga.

El efectivo policial fue trasladado a un hospital cercano, donde se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. En tanto, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y capturaron a los dos delincuentes involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Durante la intervención, las autoridades policiales incautaron las armas de fuego utilizadas por los criminales. Además, iniciaron las investigaciones de acuerdo a ley para determinar si los detenidos estarían implicados en otros robos cometidos en la zona. Las imágenes serán claves para dar con el paradero de sus cómplices que se dieron a la fuga.