Empresario peruano denuncia estafa en proyectos ligados a empresa Andrés Iniesta

Un empresario peruano rompió su silencio tras conocerse que la justicia peruana investiga al exjugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, por presunta estafa agravada. El caso se vincula con la compañía Never Say Never Barcelona, presidida por el exfutbolista, que habría promovido eventos deportivos y artísticos en el país que finalmente no se realizaron. Las denuncias fueron presentadas por Gucho Entertainment SAC y un grupo de inversionistas nacionales que aseguran haber sufrido perjuicios económicos.

Empresarios peruanos denuncian millonarias pérdidas por proyectos que no se concretaron

El empresario afectado, que conversó con medios españoles, precisó que aunque su aporte económico fue menor al de otros inversionistas, mantiene su decisión de continuar con la denuncia. Según explicó, la empresa vinculada a Iniesta se declaró en quiebra sin haber cumplido con el pago de las obligaciones asumidas. Esta situación, dijo, afectó a diversos socios que habían confiado en la propuesta de la compañía.

Uno de los episodios más representativos de esta controversia está relacionado con la organización de un partido amistoso internacional que debía disputarse en Miami en 2023 entre el Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal. Pese a que los fondos fueron entregados por empresarios peruanos para la realización del evento, este nunca se concretó y las inversiones no fueron recuperadas.

Por su parte, el entorno de Iniesta y su empresa han rechazado las acusaciones y aseguran que ellos también fueron víctimas de terceros que habrían actuado de mala fe, perjudicando el desarrollo de los proyectos. En ese sentido, esperan que las autoridades judiciales peruanas esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.