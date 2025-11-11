Romy Chang: “La devolución de un celular recuperado debería ser inmediata”

Ser víctima del robo de un celular ya es un calvario, pero enterarse de que tu equipo fue recuperado y no poder recogerlo por trabas burocráticas resulta aún más frustrante. Un informe revelado por 24 Horas expuso los casos de personas que, pese a haber identificado sus teléfonos en dependencias policiales, no logran que se los devuelvan debido a la demora y falta de respuesta por parte de las autoridades.

Una de las afectadas relató que encontró su celular en la Depincri del Cercado de Lima, pero le negaron la entrega a pesar de haber presentado las pruebas que acreditaban su propiedad. Según la Policía, más de dos mil celulares permanecen lacrados en dicha dependencia, a la espera de la disposición del Ministerio Público. “Todo depende del fiscal”, admitió un agente, confirmando que los equipos siguen almacenados sin resolución definitiva.

El coronel (r) Renzo Caballero, especialista en temas policiales, explicó que una vez incautados, los celulares son lacrados y puestos en custodia de la Fiscalía, la cual tiene la potestad de abrirlos y autorizar su entrega. Sin embargo, según la abogada penalista Romy Chang, la devolución debería realizarse de manera inmediata, en el mismo día en que la Policía pone el bien a disposición del fiscal. “No hay un plazo legal, pero la entrega debe ser inmediata; es solo un tema de voluntad y coordinación”, señaló.

PUEDEN PRESENTAR QUEJA

Ante esta situación, Chang precisó que los ciudadanos afectados pueden presentar una queja ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público si un fiscal se niega a devolver el bien recuperado. Mientras tanto, cientos de celulares permanecen retenidos en depósitos policiales, y sus verdaderos dueños siguen esperando justicia y eficacia de un sistema que, paradójicamente, debería protegerlos.