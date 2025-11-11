Denuncian que 'El Monstruo' posee un celular con el que da órdenes desde la cárcel

Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’ o ‘Chinito Belaúnde’, estaría reestructurando su red criminal desde el Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, también llamado “La Emboscada”, en Paraguay. A pesar de estar recluido, las autoridades peruanas sospechan que mantiene comunicación con antiguos integrantes de su organización, lo que reaviva las alertas sobre la posible reactivación de su estructura delictiva.

Fuentes vinculadas a la investigación señalan que Moreno Hernández intentaría reorganizar su grupo tras la captura de su principal colaborador, el exagente Yojairo Arancibia, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Ancón I. Según el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, la detención de Arancibia habría limitado las operaciones del clan, pero no detenido los intentos del cabecilla por retomar el control desde el extranjero.

Reorganización delictiva tras las rejas

La reciente captura en España de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, uno de los principales brazos logísticos de ‘El Monstruo’, también habría debilitado su red. Sin embargo, investigadores no descartan que otros presuntos miembros, como los conocidos ‘Chili’ o ‘Cachete’, estén tratando de mantener activa la estructura. Se sospecha que el interés del líder se centra en recuperar zonas estratégicas, entre ellas el corredor de Pasamayito, un punto clave que conecta Comas y San Juan de Lurigancho.

Consultado por 24 Horas, el Ministerio del Interior paraguayo precisó que la administración de los penales en ese país no está bajo su jurisdicción, sino del Ministerio de Justicia, por lo que evitó pronunciarse sobre las presuntas facilidades de comunicación del recluso. Mientras tanto, las autoridades peruanas continúan evaluando el alcance de la red que, según reportes, ‘El Monstruo’ buscaría reactivar a pesar de su encierro.