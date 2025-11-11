SJL: sicarios en moto atacan a balazos a cuatro hombres en plena calle

La tranquilidad de la calle General Arenales, en San Juan de Lurigancho, se rompió durante la madrugada cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta desataron una balacera contra un grupo de cuatro hombres. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los atacantes, uno de ellos con chaleco reflectivo, abren fuego sin pronunciar palabra, generando pánico entre los vecinos de la zona.

En las imágenes se observa que los hombres que caminaban por la vía pública parecen percatarse de que eran seguidos, y segundos después se escuchan múltiples disparos. Pese a las rejas instaladas en la calle, el sujeto armado dispara a quemarropa desde el otro lado, intentando alcanzar a sus víctimas, quienes logran ponerse a salvo de la ráfaga de disparos.

Vecinos del sector contaron que la zona suele estar desolada por las noches y que la presencia de motociclistas genera temor constante. “Uno sale a trabajar, pero ya con miedo porque siempre pasan motocicletas”, relató una vecina. Otro residente señaló que “de noche esto es muy desolado” y que la falta de patrullaje policial agrava la sensación de inseguridad.

VECINOS PIDEN SEGURIDAD

A pesar de las medidas de protección instaladas en la zona, como las rejas, los ataques armados continúan ocurriendo. Hasta el cierre de este informe, se desconocen las causas del ataque y la identidad de las víctimas. Los vecinos piden mayor presencia policial y operativos nocturnos para evitar que la violencia se siga apoderando de las calles de San Juan de Lurigancho.