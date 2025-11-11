Coronel de la PNP señala que recibió amenazas por parte del 'Monstruo'

El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, coronel Roger Cano, reveló que viene recibiendo amenazas directas de “El Monstruo” (Erick Moreno Hernández), un presunto cabecilla criminal que fue detenido meses atrás en Paraguay. Según el oficial, los mensajes intimidatorios comenzaron luego de la captura de varios miembros de la organización delictiva, entre ellos alias Pato, un joven almacenero de los llamados Injertos del Cono Norte, quien habría estado vinculado a la estructura delictiva a través de su teléfono celular.

Amenazas desde el extranjero tras capturas en Lima Norte

El coronel Cano explicó que las comunicaciones amenazantes provenían de teléfonos con prefijos internacionales de Panamá y Bolivia, y que los mensajes se intensificaron después de que cuatro integrantes del grupo conocido como “Los Rápidos y Furiosos de Huandoy” fueran enviados a prisión preventiva. Poco después, al ser capturados otros dos miembros, los investigadores hallaron en sus celulares imágenes de presunto reglaje al propio jefe policial, lo que generó preocupación en su entorno y dentro de la unidad.

En conversación con la prensa, Cano sostuvo que su deber como jefe policial le impide mostrar debilidad ante los ataques o intimidaciones. “La Policía no puede estar quejándose; hemos venido a combatir y neutralizar la delincuencia”, afirmó. Recordó que los mensajes de “El Monstruo” se tornaron más violentos cuando se produjo la detención de Yohairo, presunto pariente del cabecilla. En esa ocasión, el oficial recibió advertencias como “mi uniforme no me va a durar para siempre” y “si quieres guerra, guerra vas a tener”.

El coronel subrayó que esta no es la primera vez que su trabajo lo coloca en la mira de organizaciones criminales. Pese a ello, ratificó su compromiso con las operaciones que encabeza en el norte de Lima. “No creo que sea admiración, sino una forma de amenazar o de vigilar cómo trabaja la brigada”, expresó el oficial, quien pidió respaldo institucional para continuar enfrentando el crimen organizado en esta zona crítica de la capital.