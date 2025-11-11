SJL: mujer resulta grave al ser atropellada en el “cruce de la muerte”

Una trágica escena se registró en el cruce de los jirones Ayar Manco y Tahuantinsuyo, en San Juan de Lurigancho, cuando dos vehículos que circulaban a gran velocidad impactaron violentamente. Producto de la colisión, uno de los conductores realizó una peligrosa maniobra que terminó arrollando a una mujer que se encontraba en la vereda. La víctima, identificada como Osmeri Huamán Maluquish, quedó tendida bajo las llantas.

Vecinos que presenciaron el accidente narraron que el impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos destrozó parte del muro de una vivienda, a pocos centímetros de una caja de luz. La mujer fue auxiliada por transeúntes y trasladada de inmediato al hospital Hipólito Unanue, donde los médicos informaron que su estado de salud es grave y reservado.

Los conductores involucrados fueron identificados como Ángel Eduardo Gonzales, de nacionalidad venezolana, y Edwin Joel Quispe Alburquerque, de nacionalidad peruana. Testigos denunciaron que en esa intersección los accidentes son constantes debido al tránsito en doble sentido y la falta de señalización. Muchos vehículos se cruzan sin respetar el paso, generando confusión y choques frecuentes.

INSTALARÁN ROMPEMUELLES

Ante el reclamo vecinal, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, anunció la instalación de rompemuelles en la zona para reducir la velocidad y evitar nuevos accidentes. Los vecinos esperan que las obras se ejecuten cuanto antes, pues temen que otra tragedia pueda repetirse en este peligroso cruce.