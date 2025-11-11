Fiscalía pedirá prisión preventiva de 36 meses para 20 policías investigados por extorsión

Un operativo de inteligencia permitió a la Policía Nacional del Perú desarticular a la presunta organización criminal Los Piratas, conformada por veinte agentes policiales —en actividad y en retiro— que habrían estado implicados en diversos actos delictivos en la región San Martín. Según las primeras diligencias, el grupo habría operado durante al menos tres años, aprovechando su posición en la institución para coordinar acciones ilícitas con delincuentes comunes.

Fiscalía solicita prisión preventiva para los implicados

El fiscal superior titular, Jorge Chávez Cotrina, informó que los involucrados enfrentan cargos por el delito de organización criminal, aunque no se descarta que las investigaciones revelen su participación en hechos de sicariato, extorsión y asaltos. En ese caso, las penas podrían incrementarse significativamente.

Como parte del trabajo coordinado entre las unidades de inteligencia y el Ministerio Público, se logró detener también a uno de los presuntos integrantes en la ciudad de Lima, quien será incluido en el pedido de prisión preventiva junto a los demás investigados.

Las autoridades continúan recabando evidencias sobre el accionar de Los Piratas, una organización que habría corrompido las filas policiales y generado preocupación en la población de San Martín. La Fiscalía de la Nación busca determinar el nivel de participación de cada implicado y el alcance de sus operaciones delictivas.