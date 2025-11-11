Así cayeron “Los Rápidos de la Zona”: aterrorizaban Lima Sur con asaltos a mano armada

La Policía Nacional capturó a seis integrantes de la peligrosa banda criminal “Los Rápidos de la Zona”, responsables de una ola de asaltos en Lima Sur. Los detenidos, liderados por un sujeto conocido como “Negro Richard”, sembraban el terror en restaurantes, barberías, pizzerías y en plena vía pública, donde atacaban a sus víctimas a punta de pistola. La intervención se realizó la madrugada del martes, luego de un trabajo de seguimiento e inteligencia policial.

De acuerdo con el coronel PNP Holger Obando, jefe de la BRECC Lima Sur, los integrantes de esta organización se dedicaban al robo agravado en la modalidad del “requeteo”, además de estar vinculados al tráfico ilícito de drogas. El último ataque registrado ocurrió a inicios de noviembre en la avenida Alameda Sur, en Chorrillos, cuando asaltaron a transeúntes. El error que permitió su identificación fue una casaca camuflada usada por el cabecilla en varios robos previos, lo que permitió a los agentes relacionar los crímenes.

La Dirincri logró establecer una línea de tiempo de los asaltos cometidos por esta banda desde junio de 2025. Ese mes, asaltaron un restaurante en Surco; en septiembre, irrumpieron violentamente en otro local del mismo distrito; en octubre, atacaron una cafetería del boulevard de Surco, y días después, en San Juan de Miraflores, asaltaron a una pareja a plena luz del día. Todas las escenas fueron registradas por cámaras de seguridad.

REGISTRA ANTECEDENTES

Según la Policía Nacional del Perú, “Negro Richard” tiene antecedentes por robo, hurto y otros delitos graves. Los seis capturados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Con las pruebas reunidas —entre ellas, videos, prendas identificatorias y testimonios— se espera que esta vez “Los Rápidos de la Zona” no vuelvan a las calles para seguir delinquiendo.