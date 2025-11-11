El Agustino: intento de asalto deja herido a policía del Grupo Terna

El suboficial Kay Franco Villalta Cayllahue fue baleado por delincuentes que intentaron robarle cuando salía de su vivienda. Vecinos auxiliaron al agente.

Cinco casquillos de bala fueron hallados en la calle Las Magnolias, en El Agustino, tras el ataque armado contra el suboficial de tercera Kay Franco Villalta Cayllahue, miembro del Grupo Terna del Escuadrón Verde. El hecho ocurrió cuando el agente salía de su domicilio para dirigirse a su base de reentrenamiento. Según testigos, una discusión previa habría precedido al ataque.

Vecinos y serenos del distrito acudieron en auxilio del efectivo tras escuchar los disparos. En imágenes registradas se observa cómo los residentes intentan estabilizar al herido mientras esperan la llegada de la ambulancia. El policía presentaba una herida de bala en el tórax y fue evacuado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde recibió las primeras atenciones médicas.

El general (r) Máximo Ramírez, defensor del policía, informó que el estado de salud de Villalta es estable pero delicado. Explicó que el agente fue interceptado por delincuentes que intentaron robarle su celular. “Él hizo uso de su arma, respondió con cuatro disparos, pero uno de los proyectiles lo impactó”, detalló.

TRASLADADO EN HELICÓPTERO

Posteriormente, el herido fue trasladado en helicóptero al Hospital de la Policía para continuar con su tratamiento. Las autoridades indicaron que los asaltantes lograron llevarse el teléfono móvil del efectivo. Además, la motocicleta hallada cerca del lugar era de uso del suboficial, aunque no figuraba a su nombre. La Policía continúa las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.