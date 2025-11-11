Bus de transporte público atropella y mata a hombre en la Av. Brasil: cuerpo sigue en la Morgue

Los accidentes de tránsito continúan enluteciendo familias en Lima. En horas de la tarde del último lunes 10 de noviembre, un bus de transporte público que transitaba por la Av. Brasil atropelló a un hombre, quien, a pesar de haber sido conducido a un establecimiento de salud, los médicos no pudieron salvaron y certificaron su muerte.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el hermano de Sergio Palomo, reveló una serie de complicaciones que vivió su pariente cuando fue conducido al hospital Arzobispo Loayza. Además, los momentos difíciles que atravesó la familia cuando se enteraron de la noticia.

“Llaman a mi madre del celular de mi hermano sin razón alguna (…) Llegan a contactarse con ella, dos horas después del accidente (…) Mi hermano ingresó (al hospital) a través de una ambulancia, supuestamente gracias al Soat, pero cuando llegamos, comenzaron a solicitarnos medicamentos, porque no se había activado el Soat”, comentó.

¿QUÉ UNIDAD DE TRANSPORTE PROVOCÓ EL ACCIDENTE?

El abogado de la familia de Sergio Palomo brindó detalles de la unidad de transporte que provocó el accidente. “La empresa es Santo Tomás de Aquino de la ruta E10 (…) El conductor está involucrado en el delito de homicidio culposo”.

Finalmente, la defensa legal de la víctima criticó el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hasta el momento no se encontrarían realizando las indagaciones respectivas para esclarecer las causas del trágico momento, mientras el cuerpo continúa en la Morgue.