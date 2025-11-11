Caen dos miembros de “Los Rápidos y Furiosos de Huandoy”: planeaban atentar contra coronel Roger Cano

Dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Rápidos y Furiosos de Huandoy” fueron detenidos durante un operativo de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte (BRECC) la madrugada del 10 de noviembre. Según informó la Policía Nacional, ambos sujetos estarían relacionados con los cuatro delincuentes capturados hace 15 días y que habrían intentado atentar contra la vida del coronel Roger Cano, jefe de dicha brigada.

El propio coronel Cano detalló que durante la intervención se incautó el teléfono de uno de los detenidos, en el cual se halló información personal suya y videos de sus operativos, lo que confirmaría que los delincuentes venían siguiendo sus pasos. “Pudimos ver que tenía datos míos, inclusive videos de mis intervenciones. Parece que ese sujeto me venía siguiendo”, explicó el oficial.

Por su parte, el general Marco Conde, director de Investigación Criminal, precisó que la banda ya había sido parcialmente desarticulada semanas atrás. “Colgaban en sus redes imágenes con armas de fuego para amedrentar a sus víctimas y facilitar sus extorsiones. El primer grupo ya tiene prisión preventiva y ahora hemos capturado a dos más”, indicó.

ARMAS Y EXPLOSIVOS

Durante el operativo también se incautaron seis emulsiones explosivas y nuevos videos que mostrarían ataques a conductores de transporte público, además de pruebas de un presunto reglaje contra efectivos policiales. El coronel Cano reveló que continúa recibiendo amenazas contra su vida y la de su familia por parte de alias “El Monstruo”, cabecilla de la organización criminal.