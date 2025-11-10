Vía Expresa Sur sigue inconclusa a casi dos meses de su inauguración

A casi dos meses de que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inaugurara la Vía Expresa Sur, una de las obras más emblemáticas de su gestión, el proyecto continúa inconcluso. El tramo que debía conectar los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores presenta carencias en infraestructura vial y señalización, lo que ha generado críticas por la falta de planificación.

Ante esta situación, el actual alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, anunció que solicitó al Ejecutivo el desembolso de fondos por 180 millones de dólares, provenientes de un financiamiento no reembolsable del Banco Mundial, con el objetivo de ejecutar un plan intensivo de semaforización inteligente en la Vía Expresa Sur y otras avenidas principales de Lima.

Durante su pronunciamiento, Reggiardo explicó que este apoyo económico permitiría mejorar la transitabilidad y orden vehicular en la capital. Asimismo, reconoció que la instalación de semáforos ha sido uno de los puntos más cuestionados del proyecto, ya que muchos especialistas sostienen que una vía expresa no debería tener intersecciones ni cruces peatonales.

AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ

En un recorrido por la ampliación de la Vía Expresa Sur, se constató la ausencia de puentes peatonales, lo que obliga al personal municipal a detener el tránsito para permitir el paso de peatones. Finalmente, el burgomaestre anunció que también avanza la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, una obra de cuatro kilómetros que conectará Ate, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, la cual espera entregar completamente operativa en los próximos meses.