Joven denuncia que PNP no le devuelve su iPhone robado pese a haberlo recuperado

Una joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, denunció haber sido víctima de la delincuencia hace una semana, cuando sujetos desconocidos le robaron su teléfono celular, un modelo iPhone de alta gama durante un concierto. Luego de varios días de búsqueda, logró mapear la ubicación del equipo en la zona comercial de La Cachina.

Pero luego de algunos días, el dispositivo móvil apareció en la Comisaría de San Andrés, en el distrito del Rímac. No obstante, la joven aseguró que, pese a que acreditó que el teléfono le pertenecía, los efectivos del orden no le han devuelto el celular hasta la fecha, argumentando que necesitan una autorización emitida por el Osiptel.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Osiptel desmintió esta versión, precisando que la devolución de equipos recuperados corresponde exclusivamente a la Policía Nacional del Perú, sin requerir autorización alguna del organismo regulador. Esta contradicción ha generado indignación y suspicacia en torno a la actuación de los agentes involucrados.

¿ACTUARÁ LA INSPECTORÍA?

Ante esta situación, se espera que la Inspectoría General de la Policía Nacional inicie una investigación interna para determinar responsabilidades y sancionar a los malos efectivos que habrían retenido el teléfono injustificadamente. La víctima, por su parte, exige la pronta devolución de su equipo y transparencia en el proceso.