¡Exclusivo!: enfrentamiento vía chat entre “Negro Marín” y alias el “Monstruo”

Un video publicado por la Policía Nacional de España captó la llegada a dependencias policiales de Miguel Ángel Marín Morón, quien, según las autoridades peruanas, habría huido a México y luego llegado a España con documentos presuntamente falsos. En las imágenes se aprecia al detenido caminar lentamente, con el cabello recogido en un moño y vestido diferente a la foto que figura en su ficha en Reniec. Fuentes policiales señalan que su captura coincide con investigaciones que lo vinculan a una red criminal que operó en Perú.

En las pesquisas nacionales aparecen una serie de chats y audios que relacionan a Marín con otros sujetos conocidos como Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, y Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”. Conversaciones interceptadas —fechadas a inicios de septiembre de 2024— muestran intercambios amenazantes y referencias a operaciones violentas en las que se habrían ordenado y cometido asesinatos. Investigadores sostienen que, en el pasado, ambos comandos gozaban de libertad y que esos lazos facilitaron una escalada de violencia.

La Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado indicó que el detenido ya figura en pesquisas por presuntos vínculos con secuestros, extorsiones y una cadena de crímenes ligada a la denominada “guerra de cupos” en el transporte urbano, donde varios homicidios han sido atribuidos a la estructura. En archivos revisados por la prensa aparecen imágenes y registros de atentados que, según fuentes policiales, formarían parte del expediente que relaciona a los señalados con al menos 27 muertes y otros actos criminales.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Las autoridades peruanas esperan que la coordinación internacional permita profundizar las diligencias y esclarecer la responsabilidad de los implicados. Mientras tanto, el material audiovisual y las conversaciones incautadas son analizadas por peritos y la fiscalía para reforzar las solicitudes de extradición y las imputaciones formales en Perú.