Fiscalía insiste en impedir salida del país de Dina Boluarte por caso Dinámicos del Centro

La expresidenta Dina Boluarte reapareció públicamente este lunes durante la audiencia de apelación presentada por el Ministerio Público, que busca revertir la decisión del Poder Judicial de no dictar impedimento de salida del país en su contra. La exmandataria insistió en que no tiene intención alguna de abandonar el territorio nacional y afirmó que su comportamiento siempre ha sido de respeto y colaboración con la justicia.

Durante su intervención, Boluarte señaló que ha asistido a todas las diligencias y citaciones del sistema judicial, remarcando que no existe motivo para sospechar de una posible fuga. “No me he ido pudiendo hacerlo”, expresó al magistrado que presidía la audiencia, en referencia a las veces que pudo salir del país cuando aún ostentaba el cargo presidencial.

Fiscalía insiste en el pedido de restricción judicial

La fiscal Elssie Garavito, a cargo de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, argumentó que la exjefa de Estado mantiene la posibilidad de salir del Perú sin restricciones, lo que a su criterio representa un riesgo procesal. En octubre pasado, un juez rechazó el pedido fiscal de imponerle un impedimento de salida por 36 meses, lo que llevó a la Fiscalía de la Nación a presentar la apelación evaluada este lunes.

La defensa de Boluarte reiteró que la exmandataria ha sido objeto de allanamientos y procesos dentro del marco del caso Rolex, y que en todos los casos se ha sometido voluntariamente a las autoridades. En los próximos días, el tribunal superior deberá resolver si confirma la decisión inicial o si, por el contrario, acoge el pedido fiscal para restringir su salida del país.