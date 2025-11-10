José Jerí prioriza la seguridad en su primer mes y alista gira de tres meses por el Perú

A un mes de haber asumido la Presidencia de la República, José Jerí alcanzó un respaldo mayoritario según la última encuesta nacional de CPI. El sondeo indica que un 55.9% de los peruanos aprueba su desempeño, mientras que el 27.2% lo desaprueba y un 16.9% no precisa su opinión. El estudio también señala que el mandatario ha logrado conectar con la población gracias a su estilo cercano y presencia constante en actividades públicas.

CPI: Jerí logra aprobación mayoritaria tras su primer mes en Palacio

De acuerdo con Omar Castro, gerente general de CPI, la imagen favorable del presidente responde a su disposición por acercarse a los ciudadanos. Sin embargo, advirtió que este respaldo podría disminuir si las acciones emprendidas no generan resultados sostenibles, especialmente en materia de seguridad ciudadana, uno de los principales reclamos sociales.

Durante sus primeros 30 días, José Jerí ha concentrado su agenda en recorrer establecimientos penitenciarios y participar en operativos contra la delincuencia en Lima, marcando un énfasis en la lucha contra el crimen. Estas actividades han reforzado su perfil de autoridad activa, aunque los especialistas advierten que el reto será mantener ese ritmo en todo el territorio nacional.

En ese contexto, el mandatario anunció que a partir de mañana iniciará una gira nacional de tres meses con el objetivo de escuchar de primera mano las demandas y expectativas de la ciudadanía. El primer destino será Huánuco, desde donde planea iniciar una serie de encuentros con autoridades locales, comunidades y sectores productivos, buscando consolidar un vínculo directo entre el Poder Ejecutivo y las regiones.