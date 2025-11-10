Conoce cuanto gastan los choferes en blindar sus vehículos con protección antibalas

El aumento de las extorsiones, los ataques armados y asaltos violentos en las calles ha impulsado una nueva tendencia entre empresarios y profesionales que pasan largas horas al volante: reforzar la protección de sus vehículos. En los últimos años, la demanda por láminas de seguridad ha crecido de manera sostenida, y hoy no son pocos los que están dispuestos a invertir hasta 7 mil soles para blindar parcialmente sus autos.

Un mercado en expansión por temor a la violencia

Wenses Lao, especialista en polarizados y sistemas de protección vehicular, explicó que en los últimos cuatro años el interés por instalar láminas de seguridad se ha incrementado de forma considerable. Estas películas especiales, fabricadas con materiales resistentes al impacto, pueden reducir los daños provocados por proyectiles y evitar la rotura total de los vidrios durante un atentado o asalto. “La zona del piloto y copiloto siempre será la más vulnerable, y por eso suele ser la primera en reforzarse”, comentó.

Hasta hace poco, los conductores temían principalmente ser víctimas del conocido “bujiazo”, una práctica delictiva en la que los asaltantes rompían las lunas con bujías para robar objetos de valor. Sin embargo, el incremento de la violencia y el uso de armas de fuego ha cambiado el panorama. Hoy, el miedo a las balas ha reemplazado a ese viejo temor, y cada vez más personas optan por invertir en medidas preventivas más costosas.

Frente a ello, algunos optan por un blindaje total del vehículo, una alternativa que puede superar los 20 mil dólares dependiendo del nivel de protección. Sin embargo, la instalación de láminas de seguridad representa una opción intermedia más accesible para quienes buscan mayor tranquilidad sin realizar una inversión tan elevada.