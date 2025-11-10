Carabayllo: sicarios asesinan a jefe de seguridad de empresa ladrillera

La violencia volvió a cobrar una víctima en las calles de Lima. Carlos Alberto Flores Zegarra, jefe de seguridad de la empresa Ladrillera Pirámide, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su camioneta blanca rumbo a su centro laboral, ubicado en el distrito de Carabayllo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una motocicleta con dos sujetos a bordo lo alcanza y abre fuego sin piedad.

El ataque ocurrió a pocos metros de la empresa, en plena vía pública. Testigos señalaron que los disparos se escucharon alrededor de las 6:30 de la mañana. “Pensé que eran fuegos artificiales, pero cuando miré, vi que le estaban disparando al señor desde una moto con dos ocupantes”, relató una vendedora de la zona. Los delincuentes efectuaron al menos diez disparos antes de huir, mientras la camioneta de la víctima terminó varada al borde de la avenida.

Minutos después, un patrullero llegó al lugar e intentó auxiliar al hombre, que aún mostraba signos de vida, pero no logró resistir debido a las heridas en el cuello y el brazo. Los peritos confirmaron que la camioneta presentaba múltiples impactos de bala en el lado del conductor y en la parte posterior. Vecinos y compañeros de trabajo lo describieron como una persona solidaria y muy querida por la comunidad.

EMPRESA SE PRONUNCIA

Representantes de la empresa Ladrillera Pirámide descartaron que el homicidio esté relacionado con un caso de extorsión. A través de un comunicado, lamentaron profundamente el asesinato de su colaborador y expresaron sus condolencias a la familia, además de exhortar a las autoridades a tomar medidas urgentes contra la creciente ola de criminalidad que azota la capital.