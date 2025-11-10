Cae alias “Manzanita”: recuperan más de 30 celulares de alta gama en operativo en La Victoria

Un operativo del Grupo Terna y el Escuadrón Verde terminó con la captura de Rosalía Muñoz (22), alias “Manzanita”, tras hallar en un inmueble de La Victoria un lote de más de 30 teléfonos móviles de alta gama, listos para su distribución en el mercado ilegal. La acción se realizó luego de que una agraviada denunciara el robo de su celular —valorado en 5,000 soles— en un conocido centro comercial de Miraflores.

Según efectivos que participaron en la intervención, la víctima acompañó a la brigada al domicilio donde se verificó la existencia del equipo sustraído. Durante el registro, la detenida entregó versiones sobre el origen de los aparatos y mencionó a una tercera persona identificada como “Tatiana Vásquez”, cuyo nombre surgió durante el interrogatorio preliminar.

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, explicó que el estado de emergencia vigente facilitó el ingreso sin una orden tradicional de allanamiento, lo que permitió desbaratar el presunto centro de acopio. “Hemos encontrado una gran cantidad de celulares iPhone listos y empaquetados para ser distribuidos”, señaló, y añadió que la detenida fue puesta a disposición de la Depincri del Cercado para las investigaciones correspondientes.

DILIGENCIAS EN CURSO

Las autoridades policiales recordaron a las víctimas de robos de dispositivos que pueden bloquear rápidamente sus cuentas bancarias y billeteras móviles a través de la línea 1820 de la Asociación de Bancos del Perú. Las pesquisas continuarán para identificar la red detrás del tráfico de equipos y localizar a otros presuntos implicados.