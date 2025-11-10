“Plata o plomo”: así extorsionaba a sus víctimas alias “Caballito”

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional capturaron a Jean Pierre Linares Choquehuanca, alias “Caballito”, un presunto extorsionador de 28 años con requisitoria vigente por el delito de extorsión. El operativo se realizó en el tercer piso de un inmueble ubicado en la avenida Abancay, en el distrito de San Martín de Porres, donde los efectivos hallaron evidencias que lo vinculan a una red criminal dedicada a intimidar a empresarios de la avenida Perú.

Según las investigaciones, el detenido enviaba mensajes de amenaza a sus víctimas bajo la frase “plata o plomo”, utilizando municiones reales para amedrentarlas. El general Marco Conde, director de Investigación Criminal, informó que Linares ya había sido detenido el pasado 2 de mayo por la División de Secuestros y Extorsiones, pero pese a las pruebas en su contra, obtuvo beneficios judiciales que le permitieron volver a las calles.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, precisó que el sujeto se mantenía oculto durante el día y trabajaba como mototaxista por las noches, momento que aprovechaba para continuar con sus actividades delictivas. Durante el allanamiento a su vivienda, los agentes encontraron municiones, explosivos y nuevas cartas extorsivas dirigidas a empresarios y comerciantes de la avenida Perú, entre las cuadras 20 y 25.

CUENTA CON REQUISITORIA

Las autoridades informaron que Linares Choquehuanca cuenta con una requisitoria emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Comas y que, tras su captura, será puesto nuevamente a disposición del Poder Judicial. La Policía espera que esta vez el proceso judicial avance con celeridad y que el acusado no vuelva a quedar en libertad, para evitar que siga sembrando el terror entre los vecinos y empresarios de San Martín de Porres.