10/11/2025

Cae alias ‘Caballito’: criminal extorsionaba a sus víctimas con dinamita y balas

Desde la PNP mencionaron que el delincuente escribía con las municiones la frase plata o plomo.



Con el propósito de reducir las cifras criminales en el Perú, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con la intervención de Jean Pierre Choquehuanca Linares (28) conocido como ‘Caballito’, criminal que extorsionaba a sus víctimas con dinamita y balas.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el jefe de la División de Investigación de Robos de la PNP, Juan Carlos Montufar, reveló la estrategia que tenía el delincuente para atemorizar a las personas, utilizando su armamento.

“Con las municiones colocaba plata o plomo. En algunas oportunidades las iniciales de sus víctimas (…) La PNP allanó uno de sus domicilios donde encontramos cartuchos de dinamita y en el vehículo que utilizaba municiones”, comentó.

DESTACÓ LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LIMA

De acuerdo al coronel Juan Carlos Montufar, la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ayuda a que la Policía continué realizando golpes contra bandas criminales que atemorizan a la ciudadanía.


