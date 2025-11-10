Patricia Chirinos sobre forado en av. Gambetta: "Esta vía se va a desplomar en cualquier momento"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el enorme forado que se ha registrado en el kilometro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la parlamentaria expresó su preocupación ante la presencia del forado de enormes dimensiones y advirtió que la vía que conecta el puerto limeño con Chancay podría colapsar en cualquier momento.

"En este momento todos estamos en peligro porque se ha carcomido esta vía principal (...) estamos rodeados de asentamientos humanos, los niños cruzan todo el tiempo por aquí y esta avenida, esta vía principal se va a desplomar en cualquier momento", dijo.

CIERRE TOTAL

En ese sentido, Chirinos Venegas exhortó a las autoridades a proceder con el cierre de ambos carriles de la av. Gambetta: "Es necesario, ya no hay posibilidad, se sigue carcomiendo la vía y lo único que hacen es cerrar de a poquitos", sostuvo.