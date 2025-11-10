Le roban su auto en Comas: criminales le exigen S/3 mil para devolvérselo

En medio del estado de emergencia que se vive en Lima y Callao por 30 días, los casos criminales continúan registrándose. Esta vez, dos delincuentes se robaron un vehículo que se encontraba estacionado por la Av. Los Pinos en Comas.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, uno de los hampones que llegó hasta la zona del atraco, hizo el papel de ‘campana’, mientras que su cómplice en menos de 30 segundos y con una copia de la llave, se subió a la unidad como si fuera de su propiedad.

Al tener el control del coche, los criminales escaparon con rumbo desconocido. Tras el hecho, la víctima se apersonó a la comisaría de Comas para denunciar el robo, sin embargo, en la propia dependencia policial, los hampones le exigieron S/3 mil para devolverle su herramienta de trabajo, el cual era alquilado.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el agraviado mencionó que los hampones le dijeron que tenía que acercarse a un local para poder recuperar su unidad después de haber cancelado el monto solicitado. “Me dijeron que tenía un garante en la 50, quienes normalmente compran vehículos hurtado (…) Las unidades los desmantelan”.

Finalmente, la víctima lamentó la negativa del apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder dar con el paradero de los delincuentes. Además, precisó que en Comas no hay despliegue de agentes ante el estado de emergencia.