Aumenta demanda de láminas de seguridad en vehículos ante ola de asaltos

Ante la ola de asaltos y extorsiones que azotan al país, en los últimos años, se ha evidenciado un considerable aumento en la venta de láminas de seguridad para vehículos, como mecanismo de protección frente a un posible robo.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el señor Wenceslao, gerente comercial de la empresa Gushikuma Perú, señaló que la demanda de láminas de seguridad empezó desde la época de la pandemia.

"Empezando la pandemia ya se había incrementado un poquito, pero en el proceso de pandemia, a partir de ello, el incremento de las láminas de seguridad para el sector automotriz se ha incrementado fuertísimo", manifestó.

¿QUÉ PERSONAS BUSCAN LÁMINAS DE SEGURIDAD?

En ese sentido, Wenceslao precisó que las personas que más buscan láminas de seguridad son empresarios y, sobre todo, mujeres: "Dama que maneja un vehículo tiene que tener sí o sí las láminas de seguridad para protegerse a ella misma y a la familia", sostuvo.