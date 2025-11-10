Carabayllo: sicarios asesinan a jefe de seguridad de empresa privada

Un nuevo hecho de violencia sacudió Lima Norte. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en la avenida Vista Alegre, en el distrito de Carabayllo, zona que colinda con Puente Piedra. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Flores Zegarra, jefe de seguridad de la empresa Pirámide, quien fue atacado por desconocidos cuando se desplazaba a bordo de su vehículo.

ATAQUE EN PLENA VÍA PÚBLICA

Según los primeros reportes policiales, el crimen se produjo a plena luz del día, cuando sujetos armados en una motocicleta interceptaron el vehículo de placa BEG-926. La camioneta terminó detenida a un costado de la vía con múltiples impactos de bala y daños visibles en su estructura.

Los vecinos de la zona alertaron de inmediato a las autoridades al escuchar las detonaciones. En cuestión de minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el área y restringieron el tránsito vehicular mientras los peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo recabaron casquillos de bala y evidencias dentro y fuera del vehículo, mientras que el cuerpo de Flores Zegarra fue hallado sin vida en el asiento del conductor. Los investigadores no descartan que el ataque haya sido un ajuste de cuentas o un posible sicariato.

El jefe de Recursos Humanos de la empresa negó que pueda tratarse de un caso de extorsión a la empresa. En tanto, quien sería el hermano de la víctima dijo sentirse indignado porque en el momento del atentado no había ningún policía.

COMUNICADO DE EMPRESA PIRÁMIDE

La empresa emitió un comunicado donde lamenta el fallecimiento de Carlos Flores y señalan que están respaldando a su familia en todo momento, asimismo, solicitaron a las autoridades tomar las acciones correctivas inmediatas para acabar con la delincuencia en el país.